Как пишет «Фонтанка», власти обсуждают возможность открыть торговые центры и заведения общепита. Если вторые вероятнее всего начнут принимать посетителей внутри помещений, то ТЦ с ограничениями — без фуд-кортов и «развлекалова».

«Крупными штрихами обсуждается два основных направления. Это весь общепит с внутренними помещениями. И это торговые центры — без фуд-кортов и без развлекалова. Кинотеатры — точно нет, они даже в Москве еще не заработали», — рассказал изданию источник, близкий к Координационному совету по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце июня непродовольственные ритейлеры уже обращались к губернатору Петербурга Александру Беглову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разрешить им возобновить работу в городских ТЦ. Тогда в Смольном объяснили, почему это пока что невозможно.

Ранее представители 30 крупнейших торговых центров Петербурга обратились в коллективном письме к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие на снятие ограничений по работе и разрешить им открыться. Как указывают авторы обращения, точных сроков открытия торгово-развлекательных комплексов в городе все еще нет — при том, что «ТРЦ на замке в Петербурге с конца марта».

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновляют работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания.