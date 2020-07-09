Новый лечебно-диагностический корпус СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на Народной улице в Петербурге достроят к концу 2020 года. В начале декабря начнется прием первых пациентов, заявил глава города Александр Беглов на церемонии закладки будущего здания.
Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге планируют построить к концу года
Согласно информации пресс-службы Смольного, строительство стационара на 302 койки собираются завершить рекордно быстрыми темпами — за пять месяцев. Для этого будут применять инновационные петербургские разработки, позволяющие не только ускорить процесс, но и сэкономить площадь и улучшить теплоизоляцию для экономии потребления энергоресурсов.
В корпусе разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория с современным оборудованием и отделение реанимации и интенсивной терапии. При этом здание максимально быстро перепрофилируют для приёма пациентов с COVID-19, если понадобится. «Ситуация с эпидемией коронавируса показала, что к таким событиям надо готовиться. Сегодня мы продолжаем развивать нашу стационарную сеть», — подчеркнул губернатор.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 700 тысяч, в мире — 12 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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