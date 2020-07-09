Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге планируют построить к концу года

В корпусе разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория с современным оборудованием и отделение реанимации и интенсивной терапии. При этом здание максимально быстро перепрофилируют для приёма пациентов с COVID-19, если понадобится. «Ситуация с эпидемией коронавируса показала, что к таким событиям надо готовиться. Сегодня мы продолжаем развивать нашу стационарную сеть», — подчеркнул губернатор.