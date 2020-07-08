«Я просил сделать хотя бы как в Москве»: эксперты объяснили высокую летальность от коронавируса в Петербурге

«Я еще в марте говорил, что провальная работа Роспотребнадзора приведет к печальным последствиям. Есть очевидные вещи — прежде всего организационные проблемы, которые неправильно решались на начальной стадии. Я просил сделать хотя бы как в Москве. У чиновников было иное мнение. Петербург опоздал с мероприятиями месяца на два. Мы же тогда знали между собой, что в городе в день по 12 человек хоронили, когда вам рассказывали про пару летальных случаев», — заявил бывший главврач Боткинской больницы Андрей Яковлев.

Эпидемиолог Антон Барчук считает, что представление о месячной летальности официальные цифры могут и не дать. Как он рассказал «Фонтанке», летальность сильно зависит от числа зарегистрированных случаев — она тем ниже, чем больше проводится тестов и фиксируется количество заболевших с малыми симптомами или вовсе без них. «Если считать месячную летальность, то нужно брать число умерших среди заболевших конкретно за этот месяц. При коронавирусе многие умирают через недели и даже месяцы после заболевания. Выборка за период пандемии будет корректнее, хотя тоже не очень точный показатель», — отметил Барчук.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 700 тысяч, в Петербурге — более 26 тысяч заболевших и почти 1 500 летальных исходов, в мире — 11 миллионов человек с COVID-19. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.