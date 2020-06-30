Военно-медицинский музей в Петербурге собирает «артефакты пандемии», чтобы открыть выставку о COVID-19

В музее хранятся почти полмиллиона предметов, отражающих историю медицинской науки и практики — в том числе коллекции, которые рассказывают историю борьбы с различными эпидемиями и пандемии. Сейчас сотрудники музея готовы принять на хранение документы, фотографии, видеоматериалы и даже предметы творчества, созданные в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Музей начинает сбор материалов о современном опыте работы научных и медицинских учреждений, о самоотверженном труде медицинских работников, о всех сторонах жизни человечества XXI века, столкнувшегося с пандемией неизвестного вируса. Память о сегодняшнем дне мы оставим для следующих поколений», — говорят о грядущей экспозиции в музее.

Для того, чтобы передать «артефакты пандемии» на хранение в Военно-медицинский музей, можно связаться с сотрудниками по телефону 8-904-332-45-48, электронной почте milmedmuseum_pr@mil.ru или оставить свою заявку в официальной группе музея «ВКонтакте».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 640 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.