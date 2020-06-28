В парке Победы спустя 11 лет заработал фонтан «Слава»

«В 1945 году, 7 октября, здесь заложили парк Победы и фонтан «Слава». Многие из вас тогда присутствовали, сажали деревья», — рассказал на торжественной церемонии запуска фонтана губернатор города Александр Беглов. При этом последние 11 лет фонтан не работал. Однако по инициативе жителей Московского района его начали восстанавливать. Работы начались 30 декабря 2019 года и досрочно завершились к 9 мая 2020 года. В течение этого времени была установлена новая чаша, проложена новая система водоснабжения и водоотведения с использованием устойчивых к коррозии материалов, смонтирована подземная камера управления, а также восстановлены архитектурные украшения фонтана.

Реконструкция фонтана стала частью масштабной программы по восстановлению и модернизации городских фонтанов. Так, в прошлом году «новую жизнь получили» три петербургских фонтана.В этом году также запланировано привести в порядок еще пять фонтанов, среди которых будет и заброшенный фонтан в Шушарах.