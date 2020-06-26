Заболеваемость внебольничными пневмониями в Ленобласти увеличилась на 65%

Как рассказала руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк, на сегодняшний день зарегистрировано 6 284 случая заболевания внебольничной пневмонией, что на 65% выше среднегодового показателя. Больных коронавирусом в Ленобласти меньше — к 25 июня врачи подтвердили 4 170 случаев.

«У нас были всплески случаев, но для нас это понятная история, и мы связываем всплески с теми мероприятиями, что мы проводим. Вспышки — в бытовых очагах, социальных учреждениях и на производстве. Работа наша продолжается очень активно. Средний темп прироста составляет 1,3% в неделю, и с 9 мая этот показатель всегда ниже, чем в целом по России», — отметила Историк.

Ранее представители Роспотребнадзора заявили, что в последнее время заболеваемость внебольничными пневмониями в Петербурге резко выросла. В ведомстве уверены: именно этот показатель отражает реальную эпидемиологическую ситуацию в городе. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова также добавила, что почти все пневмонии последних недель имеют отношение к коронавирусу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 620 тысяч, в мире — 9 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.