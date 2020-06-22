В Смольном объяснили, почему торговые центры Петербурга не смогут открыться в ближайшее время

Среди подписавших открытое письмо представители Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela), Uniqlo, Henderson, Inventive Retail Group (re:Store, Samsung, Lego, Nike), «Дочки-сыночки», а также Ассоциация предпринимателей непродовольственной торговли Петербурга и Ленобласти. Как утверждали обратившиеся, одновременный запуск ТЦ по всему городу позволил бы равномерно распределить поток людей и избежать их единовременного скопления.

Как сообщил «Коммерсанту» вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, авторы письма не в состоянии компетентно оценить ситуацию, посколько не являются врачами. «Последовательность действий сформирована федеральным Роспотребнадзором, и как только она нарушается, кто-то за это платит и, к сожалению, жизнями. Как только Ленобласть открыла торговые центры, то сразу получила вспышку, и их пришлось немедленно закрыть. То же самое было в Сингапуре. Лучше перебдеть, чем скорбеть и соболезновать», — заявил он.

Напомним, ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса COVID-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин анонсировал снятие ряда ограничений в сфере услуг. До конца месяца в городе могут открыть коммерческую навигацию, террасы и летние кафе, дворцы, парки и, «возможно, отдельные парки, соответствующие санитарным требованиям и готовые к открытию». Позже губернатор города Александр Беглов также заявил о скором снятии ограничений в Петербурге.