Вице-губернатор Петербурга назвал предполагаемую дату открытия летних кафе, парков и запуска каршеринга

В Петербурге названы предполагаемые даты открытия парков и летних кафе. Вице-губернатор города Евгений Елин на совещании с представителями бизнеса анонсировал снятие ряда ограничений в сфере услуг в ближайшие дни.

Так, по его словам, уже с 22 июня могут возобновить свою работу каршеринговые сервисы, также чиновник обещал «в тестовом режиме» провести отдельные массовые мероприятия с жёсткими ограничениями и «по отдельным решениям (футбол, театр)», отдельные санаторные мероприятия, также специалисты начнут проводить стоматологические плановые операции.

Неделей позже, с 29 июня, Елин обещал открыть коммерческую навигацию, террасы и летние кафе (официально зарегистрированных в Петербурге 555), дворцы, парки и «возможно, отдельные парки, соответствующие санитарным требованиям и готовые к открытию». Добавим, что Минкульт РФ уже разрешил музеям открыть парки для посетителей с 15 июня, но этого не произошло — музеи ждут именно распоряжение правительства города.

Елин и городской штаб по борьбе с коронавирусом «ожидают» снятия ограничений на плановую медицину и стоматологию; «размышляют об открытии магазинов до 800 метров, о разрешении услуг в гостиницах; о разрешении фитнес-услуг». В завершении чиновник анонсировал, что в ближайшие дни «возможны еще некоторые решения, исходя из эпидемической ситуации», правда, не уточнив, о чем конкретно идет речь.