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Вице-губернатор Петербурга назвал предполагаемую дату открытия летних кафе, парков и запуска каршеринга

В Петербурге названы предполагаемые даты открытия парков и летних кафе. Вице-губернатор города Евгений Елин на совещании с представителями бизнеса анонсировал снятие ряда ограничений в сфере услуг в ближайшие дни.

Так, по его словам, уже с 22 июня могут возобновить свою работу каршеринговые сервисы, также чиновник обещал «в тестовом режиме» провести отдельные массовые мероприятия с жёсткими ограничениями и «по отдельным решениям (футбол, театр)», отдельные санаторные мероприятия, также специалисты начнут проводить стоматологические плановые операции.

Неделей позже, с 29 июня, Елин обещал открыть коммерческую навигацию,  террасы и летние кафе (официально зарегистрированных в Петербурге 555), дворцы, парки и «возможно, отдельные парки, соответствующие санитарным требованиям и готовые к открытию». Добавим, что Минкульт РФ уже разрешил музеям открыть парки для посетителей с 15 июня, но этого не произошло — музеи ждут именно распоряжение правительства города

Елин и городской штаб по борьбе с коронавирусом «ожидают» снятия ограничений на плановую медицину и стоматологию; «размышляют об открытии магазинов до 800 метров, о разрешении услуг в гостиницах; о разрешении фитнес-услуг». В завершении чиновник анонсировал, что в ближайшие дни «возможны еще некоторые решения, исходя из эпидемической ситуации», правда, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Напомним, ранее Александр Беглов рассказал, когда и как Петербург будет возвращаться к «нормальной жизни». Некоторые парки, по словам губернатора, откроют только на втором этапе — тогда же возобновится навигация по рекам и каналам, заработают стоматологические клиники, детские и спортивные площадки. Уже с 15 июня петербуржцы смогли вновь воспользоваться услугами парикмахерских, библиотек, мебельных магазинов.

По мнению руководителя центра им. Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгения Шляхто, Петербург вышел на плато. Несмотря на это, через месяц число заболевших новой коронавирусной инфекцией может достигнуть 29 390 человекЧисло заболевших коронавирусом в России превысило 560 тысяч, в мире — более 8,4 миллионов человек

sobaka,
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