В апреле 2020 года в Петербурге скончались 323 человека с коронавирусом, на смерть 200 из которых COVID-19 оказал существенное влияние. Об этом говорят данные Росстата. Такой показатель выводит город на первое место по летальности от новой коронавирусной инфекции в России.
СМИ: за апрель Петербург стал лидером по числу смертей от коронавируса в России
Как пишут «Открытые медиа», в апреле в Петербурге была зафиксирована самая высокая летальность от коронавируса — почти 4,7%. Такой процент получился после сопоставления количества смертей (200) и числа заразившихся (4 286). Для сравнения, в Москве летальность от коронавируса составила около 2,1 % — 1 165 умерших из 55 420 больных.
«Если считать общую летальность, включая в нее умерших с COVID-19, у которых вирус «не оказал влияния на другие болезни», то этот показатель в Санкт-Петербурге ещё выше — 7,5% (323 к 4286). У Москвы такая летальность всего 2,8%, в среднем по России — 2,4%», — добавляет издание.
Повышенная летальность в Петербурге может быть связана как с отсутствием жестких мер по самоизоляции, аналогичных московским, так и с недорегистрацией числа заболевших — об этом говорят эксперты, опрошенные изданием.
Напомним, ранее Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 за апрель. В Петербурге за месяц скончались 323 человека с коронавирусом, при этом у 166 человек основной причиной смерти считается COVID-19. У четверти таких пациентов вирус так и не идентифицировали. Еще у 34 человек коронавирус не стал основной причиной смерти, но инфекция существенно повлияла на развитие смертельных осложнений. У 123 умерших коронавирус не оказал влияния на смертельные осложнения.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 530 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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