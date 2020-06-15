Как пишут «Открытые медиа», в апреле в Петербурге была зафиксирована самая высокая летальность от коронавируса — почти 4,7%. Такой процент получился после сопоставления количества смертей (200) и числа заразившихся (4 286). Для сравнения, в Москве летальность от коронавируса составила около 2,1 % — 1 165 умерших из 55 420 больных.

«Если считать общую летальность, включая в нее умерших с COVID-19, у которых вирус «не оказал влияния на другие болезни», то этот показатель в Санкт-Петербурге ещё выше — 7,5% (323 к 4286). У Москвы такая летальность всего 2,8%, в среднем по России — 2,4%», — добавляет издание.

Повышенная летальность в Петербурге может быть связана как с отсутствием жестких мер по самоизоляции, аналогичных московским, так и с недорегистрацией числа заболевших — об этом говорят эксперты, опрошенные изданием.