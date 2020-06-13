С 15 июня петербуржцы вновь смогут воспользоваться услугами парикмахерских, библиотек, мебельных магазинов, следует из постановления о мерах против коронавируса, подписанного губернатором Петербурга Александром Бегловым.
С 15 июня в Петербурге вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные
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Фото: Shutterstock
Власти разрешили работу объектов розничной торговли мебелью, кроме находящихся в ТЦ, парикмахерских, отдельных городских бань, риелторских организаций, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов по предварительной записи, фотомастерских, фотостудий и фотоателье, сообщается на сайте Смольного. Кроме того, возобновить работу смогут организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов. При этом бани откроются без парилок.
Также откроются спортивные комплексы, однако только для подготовки профессиональных спортсменов независимо от их возраста. Помимо этого, с 15 июня в полном объеме восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах. Уточняется, что запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, но при этом он не распространяется на парад Победы 24 июня и на музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» 20 июня.
Напомним, ранее сегодня вице-губернатор Евгений Елин назвал плановые сроки открытия в городе парикмахерских и других организаций сферы услуг, а сам Беглов сообщил, когда откроется навигация по рекам и каналам города.
Отмечается, что на сегодняшний день Петербург пока не готов к дальнейшему снятию ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так считает главный санитарный врач города Наталия Башкетова, напомнив, что в городе и так сделали послабление — с 8 июня, разрешена работа непродовольственных магазинов, ранее, 5 июня, возобновились богослужения с участием прихожан.
Ранее стало известно, что Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии. Как и в Москве, отмена ограничений будет происходить в несколько этапов. Александр Беглов рассказал 9 июня, как город будет возвращаться к «нормальной жизни».
Добавим, что Наталия Башкетова, глава Роспотребнадзора в Петербурге, заявила, что федеральные музеи-заповедники и парки в городе откроются в июле, а не 16 июня как постановил Минкульт.
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