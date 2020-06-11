Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор на танцы на Рубинштейна

«1 июня было получено заявление от местного жителя о массовых танцевальных мероприятиях в нарушение закона в арендованном зале здания на улице Рубинштейна. По заявлению проводится работа», — приводит его анонимную цитату СМИ.

Отмечается, что в заявлении петербуржец также указывает на факт проведения вечеринок на Рубинштейна с марта 2020 года. По его словам, гости улицы исполняют парные танцы без масок, перчаток, а также нарушают правила социального дистанцирования, согласно которым в период эпидемии коронавируса между людьми должна быть дистанция в полтора метра.

Роспотребнадзор пока не предоставил официальный комментарий по ситуации. Представители полиции отмечают, что не получали заявлений о подобных нарушениях.

Отметим, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения короавирусом. Всего с начала в городе их насчитали почти 20 тысяч — 19 769 случаев заражения COVID-19. За все время умерли 520 человек. Выздоровели — 8864.

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