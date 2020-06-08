Специально для «Собака.ru»:

Для того, чтобы быстрее делать статуэтки, была разработана специальная форма. Лепили собак и подставки вместе с волонтерами — Наташей, Лилей и Любой. Потом сушили, вместе замывали, шкурили и красили. На пробниках проверяли обжиг и пробовали разные варианты покраски. С волнением ждали — но все получилось отлично. Лепить было весело — за разговорами, чаями и в перерывах созвонами с ребятами в Zoom.