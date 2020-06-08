Статуэтки для премии журнала «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» прямо сейчас создают в инклюзивных мастерских «Простые вещи». В 2020 году главная городская премия пройдет в 15 раз: редакция назовет 50 лауреатов, журнал выйдет, церемония отменена, а самоизоляция — пока нет. Мы разузнали у подопечных проекта обо всех тонкостях работы и рассказываем (и показываем!) как происходит процесс создания юбилейных собак.
Статуэтки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2020 году создают в инклюзивных мастерских «Простые вещи»
Оксана, мастер-керамист инклюзивных мастерских «Простые вещи»:
Специально для «Собака.ru»:
Для того, чтобы быстрее делать статуэтки, была разработана специальная форма. Лепили собак и подставки вместе с волонтерами — Наташей, Лилей и Любой. Потом сушили, вместе замывали, шкурили и красили. На пробниках проверяли обжиг и пробовали разные варианты покраски. С волнением ждали — но все получилось отлично. Лепить было весело — за разговорами, чаями и в перерывах созвонами с ребятами в Zoom.
Старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года «Собака.ru» дала 29 мая. В 2020 году главная городская премия пройдет в 15 раз: редакция назовет 50 лауреатов, журнал выйдет, церемония отменена, а самоизоляция — пока нет. Уже объявлены лауреаты 2020 года в номинациях «Мода», «Книги», «Наука и жизнь», «Искусство» и «Бизнес». Церемонию награждения было решено отменить, но мы обязательно встретимся с лауреатами на торжественном ужине в Zoom! И каждому доставим на дом премию.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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