В Петербурге изучили не все смерти с подозрением на коронавирус за апрель

Отмечается, что в оперштаб из некоторых больниц города все еще продолжают поступать анамнезы полуторамесячной давности и сколько их осталось — пока неизвестно, так как комздрав не называет эти числа. Главные больницы Петербурга, тем временем, продолжают передавать майскую статистику по смертности.

7 июня в официальной статистике оперштаба, которая публикуется ежедневно, впервые не было пациентов, которые скончались в апреле, однако в комитете по здравоохранению нет уверенности, что в ведомство комиссии поступят новые анамнезы. Это связано с тем, что дела пациентов туда поступают не в хронологическом порядке.

Напомним, с 3 июня в Петербурге перешли на новую методику подсчета умерших от коронавируса. Теперь списки формируются не только на основании решений комиссии, изучающей каждый случай более длительно и детально, но и с учетом предварительных (и более оперативных) данных патологоанатомических заключений. После дополнительных исследований часть этих смертей может быть вычеркнута из официальной статистики.

Напомним, что за время пандемии в Петербурге выявлено 18 835 случаев заражения коронавирусом. За это время выздоровели выздоровели 7 915, скончались 392. В Ленинградской области — 3 238 человек заболели, выздоровели 2 221, скончались 18 человек.

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