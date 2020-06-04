«В Петербурге насчитывается более 268 храмов, а планетариев всего два. Почему мы удивляемся, что Илон Маск запускает одну за другой частные ракеты в космос, теперь уже с людьми, а отечественная космонавтика, к сожалению, не может нас ничем удивить и обрадовать последние тридцать лет? Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что уже идет третий месяц с момента введения ограничений, а требуемой поддержки так и не было оказано. Как минимум, все социально значимые институты должны быть в равных условиях», — объяснил «Фонтанке» позицию планетария руководитель пространства Евгений Гудов.

По словам Гудова, своим голосованием сотрудники планетария «никоим образом не хотели ущемить чувства верующих», а просят, чтобы «права тех, кто развивает науку, технологии, образование были должным образом соблюдены и ситуация со снятием ограничительных была максимально справедливой и логичной».

В случае, если «Планетарию №1» все-таки разрешат открыться, вход в него откроют людям не старше 55 лет — строго при наличии маски и перчаток, которые выдадут посетителям на входе. В зале смогут одновременно находиться до 90 человек, что позволит соблюдать необходимую дистанцию. «Стулья расставлены таким образом, чтобы посетители находились не менее чем в трех метрах друг от друга, производится регулярная санитарная обработка поверхностей», — добавили в планетарии.