«Планетарий №1» на набережной Обводного канала в Петербурге претендует на звание «храма науки и технологий». В социальных сетях планетария даже запустили открытое голосование, учатие в котором приняли более 500 человек — 83% которых согласны с таким позиционированием общественного пространства. Исходя из результатов опроса, сотрудники планетария рассчитывают открыться 5 июня — в этот день в Петербурге разрешат богослужения с участием прихожан.
«Планетарий №1» назвал себя «храмом науки и технологий». Поэтому рассчитывает открыться 5 июня
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Фото: сообщество «Планетарий №1»
«В Петербурге насчитывается более 268 храмов, а планетариев всего два. Почему мы удивляемся, что Илон Маск запускает одну за другой частные ракеты в космос, теперь уже с людьми, а отечественная космонавтика, к сожалению, не может нас ничем удивить и обрадовать последние тридцать лет? Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что уже идет третий месяц с момента введения ограничений, а требуемой поддержки так и не было оказано. Как минимум, все социально значимые институты должны быть в равных условиях», — объяснил «Фонтанке» позицию планетария руководитель пространства Евгений Гудов.
По словам Гудова, своим голосованием сотрудники планетария «никоим образом не хотели ущемить чувства верующих», а просят, чтобы «права тех, кто развивает науку, технологии, образование были должным образом соблюдены и ситуация со снятием ограничительных была максимально справедливой и логичной».
В случае, если «Планетарию №1» все-таки разрешат открыться, вход в него откроют людям не старше 55 лет — строго при наличии маски и перчаток, которые выдадут посетителям на входе. В зале смогут одновременно находиться до 90 человек, что позволит соблюдать необходимую дистанцию. «Стулья расставлены таким образом, чтобы посетители находились не менее чем в трех метрах друг от друга, производится регулярная санитарная обработка поверхностей», — добавили в планетарии.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запустил клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начала работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Одними из первых после ослабления ограничений, введенных в Петербурге в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, могут открыться площадки и комплексы с большей территорией. В Минкульте уже планируют новый театральный сезон — так, зрителей могут рассаживать в залах в шахматном порядке. При этом ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко уже назвал сроки открытия культурных учреждений страны. Так, в кино можно попасть уже с середины июля, а в театры — осенью. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кафе, баров, ресторанов в период пандемии — когда главы регионов примут решение об открытии этих и других заведений общепита. Ранее ведомство совместно с Министерством культуры России установило правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. Также Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению богослужений с участием прихожан. На всех этапах ведомство оставляет требование социального дистанцирования и применение санитарных мер.
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