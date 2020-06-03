Блогеры показали, что происходит на месте строящегося парка «Тучков буян»

В январе завершился прием заявок на участие в международном конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян». За два месяца было получено 229 заявок. В числе претендентов — ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. Их них в финал конкурса прошли восемь бюро, однако объявление результатов было решено перенести с мая на конец лета из-за пандемии коронавируса.

«Чуть больше года тому назад президент сказал, что на месте института прикладной химии на тучковом буяне будет парк. Да не просто парк, а не хуже, чем в этой вашей Москве. Вот прошел год, а проекта парка все нет, разве что название выбрали. Тем временем, строители говорят, что на месте будущего «Тучкого Буяна» работа кипит по предыдущему проекту судебного квартала и жилого комплекса. Уже полностью построили фундаменты зданий и паркинг, что можно увидеть на фотографиях. Деньги выделены — их надо освоить», — пишет блогер и урбанист Ник Григорьев, опубликовавший снимки строительства.

Как предполагает урбанист, в ближайшее время события вокруг строительства «Тучкова буяна» будут развиваться по одному из двух вариантов. Первый, считает Григорьев — проект парка «наконец-то будет предоставлен, и тогда строители будут вынуждены засыпать или разрушить то, что уже успели возвести». «Судебный квартал в таком случае будет перенесен к Смольному, похоронив проект нового музея Блокады», — рассуждает блогер. Второй вариант — «никакого проекта парка так и не появится, и через несколько лет петербуржцы смогут гулять разве что по залу нового суда».