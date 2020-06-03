В апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Сейчас на месте будущего парка ведутся работы — посмотрите на стройплощадку в снимках от блогеров.
Блогеры показали, что происходит на месте строящегося парка «Тучков буян»
В январе завершился прием заявок на участие в международном конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян». За два месяца было получено 229 заявок. В числе претендентов — ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. Их них в финал конкурса прошли восемь бюро, однако объявление результатов было решено перенести с мая на конец лета из-за пандемии коронавируса.
«Чуть больше года тому назад президент сказал, что на месте института прикладной химии на тучковом буяне будет парк. Да не просто парк, а не хуже, чем в этой вашей Москве. Вот прошел год, а проекта парка все нет, разве что название выбрали. Тем временем, строители говорят, что на месте будущего «Тучкого Буяна» работа кипит по предыдущему проекту судебного квартала и жилого комплекса. Уже полностью построили фундаменты зданий и паркинг, что можно увидеть на фотографиях. Деньги выделены — их надо освоить», — пишет блогер и урбанист Ник Григорьев, опубликовавший снимки строительства.
Как предполагает урбанист, в ближайшее время события вокруг строительства «Тучкова буяна» будут развиваться по одному из двух вариантов. Первый, считает Григорьев — проект парка «наконец-то будет предоставлен, и тогда строители будут вынуждены засыпать или разрушить то, что уже успели возвести». «Судебный квартал в таком случае будет перенесен к Смольному, похоронив проект нового музея Блокады», — рассуждает блогер. Второй вариант — «никакого проекта парка так и не появится, и через несколько лет петербуржцы смогут гулять разве что по залу нового суда».
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название будет носить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
Свои заявки на участие в конкурсе концепций парка «Тучков буян» подали более 200 архитектурных бюро — в том числе ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. Финалистами конкурса стали 8 команд. В числе прошедших — петербургские «Студия 44» Никиты Явейна и архитектурное бюро «Хвоя».
В феврале 2020 года архитектурные бюро, которые займутся разработкой ландшафтно-архитектурных концепций парка «Тучков буян», ознакомились с площадкой. В то время на площадке уже активно велись строительные работы — в частности, строительство Дворца танца Бориса Эйфмана и инженерно-технического блока.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.