Замдиректора НИИ им. Пастера рассказал, когда в Петербурге снизится заболеваемость коронавирусом

«Сейчас у нас идет все-таки прогрессивное, (хотя), к сожалению, медленное, но снижение заболеваемости… (В целом), ослабления напряженности ситуации я жду к концу лета… Пик первой волны пройден… ситуация не самая плохая», — заявил Семенов во время пресс-конференции в онлайн-режиме.

Он также отметил, что вторая волна заболеваемости коронавирусом в Петербурге возможна в том случае, если ограниченния, введенные в целях борьбы с его распространением, будут сняты резко, а не поэтапно. «Если сейчас мы отменим все ограничительные мероприятия, у нас будет вторая волна буквально через 10 дней», — заявил эксперт.

В ходе конференции Семенов сравнил коронавирус с марафоном, а не спринтерской дистанцией, чтобы объяснить важность соблюдения действующих ограничений и их постепенной отмены.

Напомним, ранее сегодня, 2 июня, главный санитарный врач города Наталия Башкетова заявила, что пока Петербург «категорически не готов к снятию ограничений». По ее словам, после 14 июня, когда в силу вступят новые послабления, ни рестораны, ни парки, ни торговые центры открыты не будут.

По состоянию на 2 июня, в России число случаев коронавируса достигло 423 741. В Петербурге за все время зафиксировано 16 689 случаев заражения, выздоровели 6 008 человек, скончались 223. 1 июня губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что рост заболеваемости жителей города COVID-19 начал замедляться — хотя еще к прошлой пятнице, 29 мая, Петербург все еще не вышел на плато по распространению коронавируса.

С 1 июня ограничения по коронавирусу в Петербурге уже начали смягчать. В частности, соблюдение самоизоляции для лиц старше 65 лет начало носить рекомендательный характер. Также стало известно, когда возобновится действие льготных проездных билетов.



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