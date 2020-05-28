В Петербурге скончавшихся от коронавируса разрешили хоронить рядом с родственниками

Новые правила начнут действовать с 28 мая. Согласно регламенту, захоронения могут проводить на специально отведенных для этого участках городских кладбищ Илики и Новое Колпинское, либо в «родственных могилах» — рядом с родственниками, в родовых захоронениях других кладбищ. «При захоронении должны быть соблюдены меры предосторожности и требования, установленные для случаев, когда есть подозрение на инфекционное заболевание», — отметили в Смольном.

Напомним, ранее СМИ сообщили о новой мере по противодействию Covid-19 в Петербурге — запрете прощания с умершими вне зависимости от причин их смерти. Позже в Смольном информацию подтвердили — при этом отметив, что «запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет». Тогда же совместно с Роспотребнадзором уточнялся порядок участия в прощальных церемониях «при соблюдении необходимых противоэпидемиологических норм и правил».

24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 370 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, Москва, после введения всеобщего карантина, готова к смягчению — Собянин уже сообщил об отмене ограничений по COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.