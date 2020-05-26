В Петербурге зафиксированы случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.
Евгений Шляхто: в Петербурге зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом
За все время с момента первого заражения коронавирусом в Петербурге COVID-19 диагностирован у более 3 тысяч петербургских врачей — 8 медиков, согласно официальной статистике, скончались. По состоянию на 26 мая, в Петербурге зафиксировано 14 076 случаев заражения, выздоровели 3 744, скончались 150. В Ленинградской области — 2 553 человека заболели, выздоровели 1 115, скончались 11 человек.
Напомним, ранее Евгений Шляхто сообщил, что более половины петербуржцев с диагностированным Covid-19 лечатся дома — госпитализация им не требуется. При этом течение болезни в каждом конкретном случае определяет иммунное состояние человека. То, как протекает болезнь, во много определяет иммунное состояние человека — Шляхто советует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, принимать витамин С и высыпаться.
С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Ранее петербургских работодателей также обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты.
Позже Евгений Шляхто также объяснил, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни».
Сколько петербуржцев заболеет Covid-19 этой весной? Когда в городе появятся тесты на антитела? Достаточно ли в больницах аппаратов ИВЛ и как сократилась медицинская помощь людям с другими болезнями? О том, к чему готовится здравоохранение Петербурга, рассказал глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто. «Собака.ru» записала основные тезисы.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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