С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Ранее петербургских работодателей также обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты.

Позже Евгений Шляхто также объяснил, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни».

Сколько петербуржцев заболеет Covid-19 этой весной? Когда в городе появятся тесты на антитела? Достаточно ли в больницах аппаратов ИВЛ и как сократилась медицинская помощь людям с другими болезнями? О том, к чему готовится здравоохранение Петербурга, рассказал глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто. «Собака.ru» записала основные тезисы.