В Комздраве назвали причину резкого роста смертности в статистике по Петербургу – это данные за два месяца

По состоянию на 24 мая, в Петербурге зарегистрировали 20 новых случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в комитете здравоохранения Смольного, в сегодняшнюю статистику включили петербуржцев, скончавшихся в апреле и мае.
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Фото: Shutterstock
«Число умерших резко выросло в связи с тем, что комиссия по анализу летальных исходов увеличила интенсивность своей работы. Комитетом по здравоохранению принят комплекс мер для ускорения поступления необходимой документации и информации в комиссию. 23 мая за одно заседание было рассмотрено 36 клинических случаев смерти пациентов, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев более чем в три раза. Основной причиной смерти у двадцати умерших была признана новая коронавирусная инфекция», — рассказали в ведомстве.
В общей сложности в Петербурге скончались девять женщин от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет, которые умерли из-за двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Пациенты также имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания, — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз.
По последним данным, в России количество случаев коронавируса достигло 344 481. За последние сутки заболевание зафиксировали у 8 599 человек. 384 из них — в Петербурге.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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