Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа, тяжелых форм других ОРВИ и COVID-19 раскрыла подробности о новых смертях от COVID-19, которые появились в статистике 11 мая. Об этом сообщает «Фонтанка».
В Петербурге скончались еще три человека от коронавируса. Среди них – одна медсестра
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Фото: Shutterstock
Выяснилось, что новыми жертвами коронавируса стали пациентки 86 и 69 лет. Женщины находились в Городской многопрофильной больнице № 2 и Боткина соответственно. Уточняется, что обе имели ряд хронических заболеваний, включая ожирение и сердечно-сосудистую патологию.
Комиссия также установила связь между заражением и смертью медицинской сестры одной из городских поликлиник. В комздраве добавили, что она умерла в Покровской больнице.
Ранее стало известно, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом. Болезнь прошла в легкой форме, поэтому он продолжал работать и лечиться дома.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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