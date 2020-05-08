200 вендинговых аппаратов c защитными масками и перчатками хотят установить в метро Петербурга

Елин также отметил, что технических сложностей задача найти 200 аппаратов не вызывает. В случае, если их будет не хватать петербуржцам, правительство планирует увеличить количество точек продажи защитных средств, чтобы в том числе решить вопрос со спекуляцией масками в городе.

«Мы предоставим возможность купить маску по самой дешевой цене. Она будет рыночной, но максимально низкой, может быть, мы частично будем субсидировать. В торговле они могут быть дороже, но по крайней мере цена не оторвется сильно, потому что в метро можно будет точно купить дешевле», — прокомментировал инициативу вице-губернатор.

В Москве маски уже продают на станциях метрополитена. Там их можно купить за 30 рублей, перчатки — за 20 рублей, а «сборный» комплект — за 50 рублей.

Напомним, накануне, Евгений Елин сообщал, что Смольный планирует ввести обязательный масочный режим в Петербурге сразу после майских праздников. Сегодня, 8 мая, появилась информация о том, что в городском правительстве разрабатывают новое постановление, согласно которому в Петербурге будет введен ряд послаблений — в частности смогут вновь открыться салоны красоты и оптики, а также МФЦ. Обязательный масочный режим в общественных местах там также прописан. Также сегодня СМИ сообщали, что Смольный готовится продлить режим самоизоляции в городе до конца мая.

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