СМИ: Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая

Ранее поступали сообщения о некоторых послаблениях, которые могут ввести уже с 12 мая. Так, в скором времени, вероятно, смогут начать работать салоны красоты и оптики, МФЦ. Однако ношение масок и перчаток в общественных местах может стать обязательным требованием — пока эта мера продолжает носить рекомендательный характер.

Источники в правительстве города подтверждают эту информацию, однако официально комментировать ослабление карантинных мер в Смольном пока отказываются. «Эти пункты ещё обсуждаются», — сообщили там.

Напомним, вчера вице-губернатор Петербурга Евгений Елин также заявил, что в городе в скором времени введут обязательный масочно-перчаточный режим. Также 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продляют режим самоизоляции и онлайн-пропусков до конца мая.



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