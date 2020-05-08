С 10 мая в семи регионах Ленинградской области вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Обяжут к ношению индивидуальных средств защиты жителей 29 населенных пунктов. Публикуем полный перечень.
В каких населенных пунктах Ленобласти ввели обязательное ношение масок? Вот их список
Бокситогорский муниципальный район:
Пикалево,
Деревня Селиваново,
Бокситогорск,
Выборг,
Поселок Гончарово,
Поселок Первомайское,
Рощино.
Всеволожский муниципальный район:
Всеволожск,
Кудрово,
Мурино,
Янино-1,
Новое Девяткино,
Сертолово,
Городской поселок имени Морозова,
Новосергиевка,
Бугры,
Деревня Старая.
Гатчинский муниципальный район:
Гатчина,
Тайцы,
Деревня Никольское,
Городской поселок Сиверский,
Коммунар,
Поселок Новый Свет.
Ломоносовский муниципальный район:
Городской поселок Новоселье.
Приозерский муниципальный район:
Приозерск,
Сосново.
Тосненский район:
Тосно,
Никольское,
Городской поселок Ульяновка.
Напомним, о том, что в нескольких регионах Ленинградской области ввели обязательное ношение масок в общественных местах, 5 мая сообщил губернатор области Александр Дрозденко. Решение обязать носить медицинские маски в общественных местах принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в нескольких районах области. Как отметил Дрозденко, районы, которые не попали в этот список — кандидаты на смягчение ограничительных мер начиная с 12 мая. Кроме того, правительство Петербурга может в скором времени также обязать жителей города носить маски и перчатки в общественных местах.
28 апреля президент России Владимир Путин провел очередной совещание с главами регионов, в рамках которой обсуждалась ситуация с распространением коронавируса. По заявлению главы страны, одномоментное снятие ограничительных мер недопустимо. Правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета поручено подготовить рекомендации — критерии параметры последовательных шахов поэтапного выхода начиная с 12 мая из режимов ограничений.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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