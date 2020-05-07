«То, что мы выявили больных так много — это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч. Если посмотреть регистрацию вновь выявленных заболеваний в Нью-Йорке за весь период и Москву, мы, пожалуй, даже уже переплюнули Нью-Йорк по выявляемости», — заявил Собянин в эфире «России-24».

По последним данным, в Москве за все время заболевание диагностировано у 92 676 человек, за последние сутки — 6 703. 9 227 выздоровели, 905 человек скончались. Как отметил мэр столицы, за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в Москве не увеличилось.

«Сегодня количество госпитализированных и тех, кто выписан, показывает положительную динамику. Выписалось больше, чем было госпитализировано. И это самый главный результат нашей работы. Оптимизм никогда нельзя терять. Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от дисциплины. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение все-таки — нам не скоро еще придется вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений», — заключил Собянин.

С 12 мая в Москве также планируют ввести «масочный режим». Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, жители столицы будут обязаны надевать маску каждый раз, когда выходят на улицу. Перчатки нужно будет надевать только в зданиях и общественном транспорте. Сам режим самоизоляции будет продлен в Москве до 31 мая.