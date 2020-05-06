62 медика заразились коронавирусом в Мариинской больнице Петербурга

В настоящий момент в Мариинской больнице в Петербурге находятся 620 пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. Всего в больнице организовано 1,2 тысячи койко-мест, для развертывания необходимых при лечении Covid-19 медицинских аппаратов подготовили всего 550. За первые сутки после переоборудования под пациентов с коронавирусом Мариинская больница приняла 40 больных, а к 1 мая, через 4 дня, исчерпала запас свободных коек.

Напомним, Мариинская больница в Петербурге начала прием пациентов с диагнозом коронавирус 27 апреля. Ранее сотрудники больницы на Литейном проспекте отказывались работать, пока не получат средства индивидуальной защиты. После сообщений в СМИ о нехватке масок, перчаток и защитных вещей, в Мариинскую привезли сразу три фуры с полным набором необходимых предметов.

Ранее сообщалось, что в больнице заразилось коронавирусом около 50 сотрудников, у 17 из них инфекция подтвердилась. С полным списком медицинских учреждений, которые будут принимать пациентов с Covid-19 можно ознакомиться здесь. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.