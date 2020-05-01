В Петербурге с апреля у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом 30 апреля «Фонтанке» рассказали в городском комитете по здравоохранению.
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге обнаружили коронавирус
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Фото: Shutterstock
В комитете отметили, что из-за нехватки медперсонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения. Комздрав также опроверг информацию о том, что высшее руководство института заразилось коронавирусом. Его директор Валерий Парфенов и главный врач Антон Повзун продолжают исполнять трудовые обязанности, подчеркивают в ведомстве.
Помимо этого, комздрав сообщил, что информация о том, что НИИ скорой помощи имени Джанелидзе якобы «принимал пневмонии», не соответствует действительности. Уточняется, что медучреждение не было перепрофилировано под прием коронавируса, а случаи пневмоний были единичными.
«Сегодня в Санкт-Петербурге в неперепрофилированных стационарах предприняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Введены дополнительные меры безопасности — в приемном покое проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с симптомами инфекционных заболеваний немедленно переводятся в другие стационары, проводится регулярная дезинфекция помещений. Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно», — процитировали в комздраве профильного вице-губернатора Олега Эргашева.
Ранее стало известно, что в Мариинской больницы в Петербурге у около 50 сотрудников диагностировали COVID-19. «Порядка 50 заболевших. Дело в том, что у нас есть определенные пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не может взять анализы у всех двух тысяч сотрудников. У основной массы были взяты», — поделились в больнице.
В закрытом из-за коронавируса отделении клиники СЗГМУ Мечникова скончались четыре пациента. При этом лишь у одного умершего подтвердился диагноз COVID-19.
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