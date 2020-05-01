У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что в Мариинской больницы в Петербурге у около 50 сотрудников диагностировали COVID-19. «Порядка 50 заболевших. Дело в том, что у нас есть определенные пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не может взять анализы у всех двух тысяч сотрудников. У основной массы были взяты», — поделились в больнице.

В закрытом из-за коронавируса отделении клиники СЗГМУ Мечникова скончались четыре пациента. При этом лишь у одного умершего подтвердился диагноз COVID-19.

В Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У него был диагностирован COVID-19. Это уже шестой умерший медицинский работник с коронавирусом в Петербурге. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга также прокомментировал смерти четырех медсестер, которые приводятся в неофициальном «Списке памяти» с именами медработников, скончавшихся во время эпидемии заболевания в стране. В Комздраве подтвердили, что четыре медсестры и врач, погибшие в Петербурге в апреле, были заражены коронавирусной инфекцией.

В больнице им. Боткина умер врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.В последние дни жизни он находился на аппарате ИВЛ, а впоследствии — ЭКМО.

Шесть отделений онкоцентра имени Петрова в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса. Covid-19 и внебольничные пневмонии диагностировали у пациентов и медицинских работников.





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