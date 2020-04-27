Мариинская больница начала принимать пациентов с COVID-19. Всего туда смогут лечь чуть больше 500 человек

Ранее сотрудники больницы на Литейном проспекте отказывались работать, пока не получат средства индивидуальной защиты. После сообщений в СМИ о нехватке масок, перчаток и защитных вещей, в Мариинскую привезли сразу три фуры с полным набором необходимых предметов.

К вечеру 27 апреля в больнице уже наблюдаются первые 48 пациентов с подозрением на COVID-19.

Тем временем финальные работы по обустройству «чистых» и «грязных» зон в Мариинской уже заканчиваются. Как отмечает ТАСС, последние работы в отдельных корпусах должны завершить сегодня.

Ранее сообщалось, что в больнице заразилось коронавирусом около 50 сотрудников, у 17 из них инфекция подтвердилась. С полным списком медицинских учреждений, которые будут принимать пациентов с COVID-19 можно ознакомиться здесь.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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