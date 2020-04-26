Почти 900 российских военнослужащих заболели коронавирусной инфекцией

Ранее Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах. Онкоцентр им. Петрова туда не вошел. Всего в списке оказались 7 федеральных клиник Петербурга. Согласно документу, с 1 мая должны оказывать помощь пациентам с COVID-19 СЗГМУ им. Мечникова (перепрофилируются до 264 коек) и СПбГПМУ (до 40 коек). С 14 мая – НМИЦ им. Алмазова (до 400 коек), ПСПбГМУ им. Павлова (до 150 коек), НИИ фтизиопульмонологии (до 41 койки) и Клиническая больница № 122 им. Соколова (до 350 коек). С 15 мая должен подготовиться к приему 442 военный клинический госпиталь Минобороны (до 50 коек).

В закрытом из-за коронавируса отделении клиники СЗГМУ Мечникова скончались четыре пациента. При этом лишь у одного умершего подтвердился диагноз COVID-19.

В Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У него был диагностирован COVID-19. Это уже шестой умерший медицинский работник с коронавирусом в Петербурге. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга также прокомментировал смерти четырех медсестер, которые приводятся в неофициальном «Списке памяти» с именами медработников, скончавшихся во время эпидемии заболевания в стране. В Комздраве подтвердили, что четыре медсестры и врач, погибшие в Петербурге в апреле, были заражены коронавирусной инфекцией.

Напомним, российские врачи составили список с именами медработников, которые заразились COVID-19 и скончались во время эпидемии заболевания в стране. Документ с названием «Список памяти» размещен в открытом доступе. Инициатором создания документа выступил врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский. «Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику», — подчеркивают авторы списка.

В больнице им. Боткина умер врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.В последние дни жизни он находился на аппарате ИВЛ, а впоследствии — ЭКМО.



Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.