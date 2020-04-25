В больнице им.Боткина скончался врач, который заразился коронавирусом на работе

По информации комитета по здравоохранению, все медицинские сотрудники находятся в Боткинской больнице, если болезнь у них протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, а остальные должны лечиться дома. Однако врачи утверждают, что медработников также помещают в госпиталь для ветеранов войн на Народной улице, в Александровской и 2-й городской больнице.