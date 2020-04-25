В больнице им. Боткина умер врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет – до 25 февраля 2020 года. Об этом рассказали в официальном сообществе учреждения во «ВКонтакте».
В больнице им.Боткина скончался врач, который заразился коронавирусом на работе
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Фото: Shutterstock
Известно, что петербургский врач заболел коронавирусом, пока лечил пациентов с коронавирусной инфекцией. В последние дни жизни он находился на аппарате ИВЛ, а впоследствии — ЭКМО. Сергей Белошицкий скончался в возрасте 50 лет.
По информации комитета по здравоохранению, все медицинские сотрудники находятся в Боткинской больнице, если болезнь у них протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, а остальные должны лечиться дома. Однако врачи утверждают, что медработников также помещают в госпиталь для ветеранов войн на Народной улице, в Александровской и 2-й городской больнице.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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