Стало известно, как будет устроен новый стационар для COVID-инфицированных в Ленэкспо

Сообщается, что в новом стационаре на 11 тысяч квадратных метров оборудовали специальные модули на 1000 коек с необходимым освещением, розетками, тумбочками, также штативами для капельниц. Принимать там будут пациентов с COVID-19 в легкой форме, которые не могут самоизолироваться дома.

Работать с пациентами будут врачи из СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Всего привлекут около 100 медиков – из расчета один врач на 60 коек – и вдвое больше медсестер. В одном модуле поставят по две медицинские кровати, а на весь павильон установят 64 санузла и 80 душевых кабин. У госпиталя также оборудуют изолированную систему снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями.