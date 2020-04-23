Фотографии стационара для заразившихся коронавирусом на территории «Ленэкспо» опубликовало сообщество «Петербург против коронавируса». О том, что один из павильонов выставочного центра переоборудуют под прием больных с COVID-19, впервые стало известно 20 апреля.
Стало известно, как будет устроен новый стационар для COVID-инфицированных в Ленэкспо
Сообщается, что в новом стационаре на 11 тысяч квадратных метров оборудовали специальные модули на 1000 коек с необходимым освещением, розетками, тумбочками, также штативами для капельниц. Принимать там будут пациентов с COVID-19 в легкой форме, которые не могут самоизолироваться дома.
Работать с пациентами будут врачи из СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Всего привлекут около 100 медиков – из расчета один врач на 60 коек – и вдвое больше медсестер. В одном модуле поставят по две медицинские кровати, а на весь павильон установят 64 санузла и 80 душевых кабин. У госпиталя также оборудуют изолированную систему снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями.
«Этот вариант размещения будет востребован у людей, которые проживают с пожилыми родственниками, маленькими детьми, в коммунальных квартирах или квартирах, где нет возможности выделить для больного отдельное помещение. Здесь будут созданы все условия, необходимые для инфекционного стационара», — отмечали в пресс-службе губернатора Беглова, когда стало известно, что «Ленэкспо» решено превратить в госпиталь.
Ранее сегодня стало известно, что система здравоохранения Петербурга уже работает на пределе своих возможностей. Напомним, «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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