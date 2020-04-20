Какие больницы принимают зараженных коронавирусом в Петербурге?

Отмечается, что некоторые стационары уже сегодня работают на пределе своих возможностей. Новости о том, что некоторые городские больницы переполнены и не принимают пациентов начали поступать еще на прошлой неделе — тогда речь шла о Покровской и Боткинской больницах.

По состоянию на 20 апреля, ситуация со свободными койками в медучреждениях немного стабилизировалась. В штатном режими принимают: больница им. Боткина, Святого Георгия, Введенская и Покровская, а также детская №5, госпиталь для ветеранов войн (3 локации), родильный дом №16 и больницы №2, №20 и №40.

Из городских медучреждений к приему новых пациентов в скором времени подключат: Александровскую, Мариинскую больницы, гериатрический центр, детскую больницу святой Ольги, больницы № 15 и 38.

Из федеральных — центр им. В. А. Алмазова, Первый мед им. И. П. Павлова, центр онкологии им. Н. Н. Петрова, 122-я больница им Л.Г. Соколова, университет Мечникова, а также педиатрический университет и научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Минздрава РФ. Отмечается, что они начнут работу с больными уже в мае.

Остальные больницы Петербурга продолжают работать в режиме инфекционных стационаров и оказывают только экстренную помощь горожанам. Прежде чем попасть на прием, пациентов опросят о поездках за границу, контактах с вернувшимися и проверят на наличие симптомов COVID-19.

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