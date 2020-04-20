Общежитие Первого меда на Большой Монетной закрылось на карантин из-за коронавируса

Точное число студентов с выявленным Covid-19 не называется — как говорят в общежитии, это менее 10 человек. Заболевших направили в стационары, специализирующиеся на лечение коронавируса, остальные студенты остались в здании общежития на карантине. Отмечается, что прямого контакта с проживающими в общежитии не будет.

В настоящий момент Первый мед набирает волонтеров для доставки продуктов и медикаментов для студентов и персонала общежития, закрытого на обсервацию.

«Находящимся на карантине необходима поддержка в столь непростой ситуации: многим необходимо приобретать специальные продукты, средства личной надобности или лекарства — и не всегда есть возможность воспользоваться услугами служб доставки. Мы организуем мобильные волонтерские группы для решения данного вопроса», — говорится в сообщении профкома Первого меда.

Напомним, в начале марта на карантин по коронавирусу было закрыто общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения, а сам университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой. Для запертых на карантине в общежитии студентов выступила группа IOWA. Спустя две недели карантин в общежитии был снят, из 780 студентов, находящихся в обсервации, никто не заболел.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.