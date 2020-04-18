СМИ: «Ленэкспо» на Васильевском переоборудуют под госпиталь для больных коронавирусом

В СМИ появилась информация о том, что выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове Петербурга якобы с субботы, 18 апреля, начали переоборудовать под центры для приема больных коронавирусом. Информацию об этом, а также фотографии опубликовала интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на источники, близкие к компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 18 апреля. Позже эту же информацию сообщил портал 78.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По сведениям «Фонтанки», ни сроки окончания, ни точное количество мест пока неизвестны. В «Ленэкспо», как сообщил собеседник интернет-газеты, строят «ячейки, наподобие тех, что используются для организации выставок». Работы якобы ведет «ЭФ-Дизайн» — генеральный застройщик на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и выставочного комплекса «Ленэкспо».