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СМИ: «Ленэкспо» на Васильевском переоборудуют под госпиталь для больных коронавирусом

  • Фото: Shutterstock

В СМИ появилась информация о том, что выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове Петербурга якобы с субботы, 18 апреля, начали переоборудовать под центры для приема больных коронавирусом. Информацию об этом, а также фотографии опубликовала интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на источники, близкие к компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 18 апреля. Позже эту же информацию сообщил портал 78.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По сведениям «Фонтанки», ни сроки окончания, ни точное количество мест пока неизвестны. В «Ленэкспо», как сообщил собеседник интернет-газеты, строят «ячейки, наподобие тех, что используются для организации выставок». Работы якобы ведет «ЭФ-Дизайн» — генеральный застройщик на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и выставочного комплекса «Ленэкспо».

Эту информацию официально не подтвердили ни в пресс-службе «Экспофорума», ни в Комитете по здравоохранению. 

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что сперва Покровская больница, которую в начале апреля перепрофилировали для пациентов с пневмонией, оказалась переполнена — пациентов с пневмонией размещают в коридорах. Следом в Боткинской больнице не осталось свободных мест, там теперь принимают только тяжелых больных. 

На сегодняшний день, 18 апреля в Петербурге суммарно зарегистрировано 1646 больных коронавирусом, 232 пациента выздоровели, а 8 — умерли.

По состоянию на 18 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 36 793. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.

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sobaka,
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