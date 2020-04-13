Детей из Петербурга, чьи родители попали в больницу с коронавирусом, размесят в приютах города

Ржаненков отметил, что речь идет о ситуациях, когда дети остаются одни после госпитализации родственников. Он также добавил, что приюты их будут помещать только после необходимого медицинского обследования, а также беседы с психологом.

Telegram-канал «Mash на Мойке» добавляет, что временно селить детей будут в приюте «Транзит». Его создавали специально для кризисных ситуаций. После того, как родителей выпишут из больницы, ребенка можно будет забрать обратно «без особых проблем».

Пока ситуаций, когда подобная мера была бы необходима, в городе не выявлено. По состоянию на 13 апреля, в Петербурге зарегистрировано 678 случаев заражения COVID-19, выздоровели 78 человек, четверо скончались. В Ленинградской области — 155 заболело, 3 выздоровело, летальных исходов нет.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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