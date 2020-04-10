Сергей Шнуров передал военно-медицинской академии в Петербурге 15 тысяч медицинских масок

Как рассказал начальник академии, генерал-майор медицинской службы Александр Фисун, изначально Шнуров планировал оказать финансовую помощь, однако позже они совместно с музыкантам приняли решение, что оказать помощь лучше, предоставив необходимые маски и респираторы.

«И он вот такой подарок сделал — 15 тысяч масок и около тысячи штук респираторов. Это очень большой подарок, это особо дорого. Это все для наших сотрудников, для ветеранов будет, которым, несмотря на сложное время, продолжаем оказывать помощь накануне 75-летия Победы. Все это нам очень пригодится», — отметил Фисун.

«Пишут, что пик эпидемии придется на следующие две недели. Всем, у кого есть хоть немного свободных средств рекомендую помочь нашим врачам. В конечном счете мы помогаем себе. Если кого-то не устраивает, как я трачу свое время и деньги, не утруждайте себя сообщать мне об этом, можете тратить свои», — прокомментировал Шнуров в своем Instagram.

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