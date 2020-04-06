4 апреля у 5 сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы в Петербурге подтвердился диагноз COVID-19. Их перевели в Боткинскую больницу, а оставшийся медперсонал и других посетителей больницы закрыли на карантин.
Врачам Александровской больницы нужна помощь. Их закрыли на карантин из-за COVID-19
В социальных сетях развернулась акция в поддержку сотрудников Александровской больницы, а заместитель главного врача отделения неврологии Людмила Рошковская опубликовала пост, в котором рассказала, как можно помочь медучреждению в этот сложный период.
Она отметила, что больше всего персонал сейчас нуждается в средствах защиты — масках, «особенно ценных» респираторах ffp3, специальных костюмах с резинками, перчатках, дезинфицирующих средствах для личной гегиены и уборки помещений, а также кремах «а-ля Пантенол».
«В больнице персонал работает на износ, без перерывов и выходных; на отделениях много пациентов, не смотря на отсутствие ввоза; врачи находятся на дежурстве круглосуточно, поэтому любые бытовые «бонусы» психологически помогают справляться с нагрузками. Медики спасают жизни, рискуя собой! Помогите и им, т.к. потеряв врачей, некому будет спасать вас!» — добавила Людмила Рошковская.
Передать благотворительную посылку медикам можно по будням с 10:00 до 18:00 у центрального пандуса Александровской больницы.
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Дорогие друзья! Сегодня уже откликнулись первые донаторы! Спасибо Вам огромное! Коллектив накормлен, пребывает в отличном расположении духа! Готовы дальше сражаться с инфекцией 👾 👹☠️! Отдельное СПАСИБО @ir1namenshikova за организацию помощи! #поддержимврачей #александровскаябольница #хроникивируса #карантин #мывместе #хроникикарантина
Ранее в Петербурге врачи Покровской больницы, которую перепрофилировали под прием больных пневмонией, рассказали о нехватке средств защиты и препаратов. Руководство в ответ пригрозило «разобраться с теми, кто будет жаловаться», главврач вовсе отрицал проблему.
2 апреля стало известно, что во Фрунзенском районе закрыли родильный дом №16. Одна из пациенток, девушка на 28 недели беременности, заразилась коронавирусом. А 1 апреля закрыли Городскую больницу Святого Георгия, Введенскую и Александровскую больницы из-за подтвержденных случаев COVID-19.
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