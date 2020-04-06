Врачам Александровской больницы нужна помощь. Их закрыли на карантин из-за COVID-19

В социальных сетях развернулась акция в поддержку сотрудников Александровской больницы, а заместитель главного врача отделения неврологии Людмила Рошковская опубликовала пост, в котором рассказала, как можно помочь медучреждению в этот сложный период.

Она отметила, что больше всего персонал сейчас нуждается в средствах защиты — масках, «особенно ценных» респираторах ffp3, специальных костюмах с резинками, перчатках, дезинфицирующих средствах для личной гегиены и уборки помещений, а также кремах «а-ля Пантенол».