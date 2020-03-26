Петербургский Международный Юридический Форум перенесли на год вперед из-за коронавируса

В связи с отменой события в этом году организаторы решили провести специальный форум, посвященный правовым аспектам общественной жизни в условиях пандемии COVID-19. Планируется, что участие в нем примет заместитель председателя Совбеза РФ Д.А.Медведев. Форум проведут в онлайн-формате.

Поскольку специальный Форум будет проводиться после IX, но перед X юбилейным ПМЮФ, организаторы назвали его «Петербургский Международный Юридический Форум 9 1/2: законы коронавируса».

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.