Организаторы Петербургского Международного Юридического Форума объявили о решении перенести событие на год вперед из-за ситуации с пандемией коронавируса в стране и мире. Мероприятие пройдет 18-21 мая 2021 года.
Петербургский Международный Юридический Форум перенесли на год вперед из-за коронавируса
В связи с отменой события в этом году организаторы решили провести специальный форум, посвященный правовым аспектам общественной жизни в условиях пандемии COVID-19. Планируется, что участие в нем примет заместитель председателя Совбеза РФ Д.А.Медведев. Форум проведут в онлайн-формате.
Поскольку специальный Форум будет проводиться после IX, но перед X юбилейным ПМЮФ, организаторы назвали его «Петербургский Международный Юридический Форум 9 1/2: законы коронавируса».
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