На территории военного госпиталя в Пушкине, рядом с 442-м окружным военным госпиталем, началось строительство инфекционного центра Минобороны для больных коронавирусом. Центр соберут из модульных быстровозводимых конструкций — его общая вместимость составит 100 коек. Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, завершить постройку планируют до 15 мая.
В Пушкине началось строительство инфекционного центра для больных коронавирусом
Инфекционный центр в Пушкине и еще 15 таких объектов в настоящий момент возводятся в разных регионах России общей емкостью 1600 койко-мест. Шесть центров появятся в Западном военном округе — Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Смоленск, Калининград, Пушкин, три центра в Центральном — Новосибирск, Омск, Оренбург, четыре в Восточном — Улан-Удэ, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск. В строительстве, которое ведется круглосуточно, задействованы почти 3 тысячи человек и 750 единиц техники.
Напомним, с 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге будет вестись только в больницу Святого Георгия. Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, для этих целей все учреждение будет перепрофилировано — а именно обустроят 580 коек и 36 реанимационных. Позже главный санитарный врач Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Из Боткинской больницы уже начали выписывать пациентов с подозрением на коронавирус. Они могут долечиться дома.
В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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