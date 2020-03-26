Смольный на неделю закрывает все парки, большинство магазинов и отменяет льготные проездные

С 30 марта по 5 апреля в Петербурге прекращают работу почти все предприятия общественного питания — бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные. Исключение составят только столовые при предприятиях, также еду продолжат доставлять на дом и в номера гостиниц.

На неделю будут закрыты и большинство магазинов розничной торговли. Исключение — аптеки, заправки и зарядки для электротранспорта, а также объекты розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости или продовольствия.

На неделю петербуржцы лишатся возможности посещения церквей и храмов, парков, садов и скверов, не смогут получить услуги МФЦ — только в электронной форме. С 28 марта по 5 апреля воспользоваться льготными и бесплатными проездными билетами также не получится — как и оформить их.

На неделю каникул, которую объявил президент Владимир Путин, в Петербурге будет приостановлено оказание любых услуг — за исключением тех, которые осуществляются дистанционно или путем курьерской доставки. Без изменений продолжат работу медицинские услуги, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, услуги по погребению, услуги связи, банковские и страховые услуги, транспортные, гостиничные, жилищно-коммунальные.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.

По состоянию на 25 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 840. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.