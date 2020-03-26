Сегодня, 26 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, усиливающее карантинные меры. На неделю в городе будут закрыты все парки и большинство магазинов, а также заведения общественного питания.
Смольный на неделю закрывает все парки, большинство магазинов и отменяет льготные проездные
С 30 марта по 5 апреля в Петербурге прекращают работу почти все предприятия общественного питания — бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные. Исключение составят только столовые при предприятиях, также еду продолжат доставлять на дом и в номера гостиниц.
На неделю будут закрыты и большинство магазинов розничной торговли. Исключение — аптеки, заправки и зарядки для электротранспорта, а также объекты розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости или продовольствия.
На неделю петербуржцы лишатся возможности посещения церквей и храмов, парков, садов и скверов, не смогут получить услуги МФЦ — только в электронной форме. С 28 марта по 5 апреля воспользоваться льготными и бесплатными проездными билетами также не получится — как и оформить их.
На неделю каникул, которую объявил президент Владимир Путин, в Петербурге будет приостановлено оказание любых услуг — за исключением тех, которые осуществляются дистанционно или путем курьерской доставки. Без изменений продолжат работу медицинские услуги, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, услуги по погребению, услуги связи, банковские и страховые услуги, транспортные, гостиничные, жилищно-коммунальные.
25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.
По состоянию на 25 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 840. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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