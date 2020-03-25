Заболевший коронавирусом в Петербурге попал в реанимацию

В настоящий момент в Боткинской больнице находятся 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За время существования Covid-2019 в Петербурге диагноз поставлен 21 человеку, двое уже выздоровели. По состоянию на 25 марта, число случаев случаев заражения коронавирусом в России достигло 658 — за последние сутки заболевание подтвердилось у 163 человек в 55 регионах страны.

В Боткинской больнице также готовятся к открытию собственной лаборатории для проведения тестов на коронавирус Covid-2019. Биоматериал будет поступать сюда из поликлиник и пунктов сбора. «Сейчас мы готовимся к открытию тестирования в нашей лаборатории, либо в конце этой недели либо в начале следующей. Мы рассчитываем, что будем делать порядка 100 анализов в день, надеемся, что результаты будем давать через день», — рассказал Гусев.

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Напомним, с 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге будет вестись только в больницу Святого Георгия. Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, для этих целей все учреждение будет перепрофилировано — а именно обустроят 580 коек и 36 реанимационных. Позже главный санитарный врач Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Из Боткинской больницы уже начали выписывать пациентов с подозрением на коронавирус. Они могут долечиться дома.

В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.