РЖД отменили часть поездов из Петербурга из-за пандемии коронавируса

Поезд №224/223 сообщением Москва—Санкт-Петербург отменяется с 23 апреля по 28 мая (кроме 25 и 26 марта), Санкт-Петербург—Москва — с 25 марта по 30 апреля (кроме 27 и 28 марта).

Поезд №280/279 отменяется из Москвы на 4, 11 апреля, из Санкт-Петербурга — 6, 13 апреля

Поезд №288/287 сообщением Москва—Санкт-Петербург отменяется на 11 апреля из столицы и 13 апреля обратно

Поезд №32/31 сообщением Москва—Санкт-Петербург отменен из Москвы с 24 марта по 13 апреля, Санкт-Петербург—Москва — с 26 марта по 15 апреля

Поезд №210 сообщением Москва—Санкт-Петербург не будет курсировать 24 апреля, поезд №219 из сообщением Санкт-Петербург—Москва — до 26 апреля.

Также изменения коснулись поездов сообщением Москва—Новозыбков, Москва—Рыбинск, Москва Киевская—Москва Павелецкая, Смоленск—Москва, Москва—Минск—Смоленск, Москва—Нижний Новгород, Москва—Тамбов, Москва—Мурманск, Петрозаводск—Санкт-Петербург, Киров—Нижний Новгород, Ижевск—Екатеринбург, Челябинск—Омск, Екатеринбург—Казань, Белгород—Москва, Саратов—Москва, Тамбов—Москва, Димитровград—Ульяновск—Москва, Пенза—Ряжск, Москва—Тамбов, Пенза­—Москва, Самара—Казань, Уфа—Приобье, Иркутск —Забайкальск. Детально ознакомиться с изменением расписания можно здесь.