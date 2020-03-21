Правительство Петербурга обсуждает с Роспотребнадзором усиление мер против распространения коронавирусной инфекции, пишет «Фонтанка». Вице-губернатор Евгений Елин подтвердил, что рекомендации по ограничению числа посетителей ресторанов, фитнес-центров и ТЦ сейчас отсутствуют.
В Петербурге решили закрыть фитнес-центры из-за распространения коронавируса
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Фото: Shutterstock
«Такие рекомендации будут. Фитнес-центры точно будут закрываться, заведения общественного питания — в зависимости от ситуации», — отметил Елин. Он также добавил, что эта мера коснется общепита в торговых центрах.
«Дальше будет разделение в зависимости от качества, от степени опасности, которую они [рестораны] несут, в зависимости от оборудования, которое они используют, технологии, посудомоечных средств, числа столиков, доступности обеззараживающих средств для посетителей», — пояснил он.
При этом Елин уточнил, что сами торговые комплексы будут работать, а ограничение количества посетителей в их отношении вводиться не будет. Однако на решение чиновников будет влиять то, как ситуация с коронавирусом будет развиваться дальше.
Ранее Александр Беглов заявил о том, что власти города не собираются закрывать Петербург на карантин. «Мы принимаем меры в зависимости от количества заболевших и находящихся под подозрением. У нас есть четкий план действий, и он подтверждает, что принимаемые меры эффективны. Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро», – отметил он.
В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь. По последним данным, в России число случаев коронавируса достигло 306. За последние сутки в России выявлено 53 случая коронавирусной, два из них – в Петербурге.
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