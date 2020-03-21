Александр Беглов заявил, что Петербург не закроют полностью на карантин

Кроме того, теперь действует городская система видеонаблюдения Петербурга. Так, более 40 тысяч камер по всему городу будут отслеживать нарушителей режима карантина. Фотографии людей, прибывших из других стран, будут помещены в специальную базу данных. А также контролироваться будет автотранспорт граждан, которые должны находиться в изоляции. Благодаря системе слежения на дорогах за несколько минут можно установить перемещение автомобиля.

«Уверен, петербуржцы отнесутся с пониманием к вводимым мерам безопасности. В сложившейся ситуации пандемии мы должны принять все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Эти меры жесткие, но необходимые. От их соблюдения зависит жизнь и здоровье всех», – отметил губернатор.