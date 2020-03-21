Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что власти города не собираются закрывать город на карантин. «Мы принимаем меры в зависимости от количества заболевших и находящихся под подозрением. У нас есть четкий план действий, и он подтверждает, что принимаемые меры эффективны. Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро», – отметил Беглов.
Александр Беглов заявил, что Петербург не закроют полностью на карантин
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Фото: Shutterstock
Он также призвал жителей других регионов России временно не приезжать для отдыха в Петербург. «Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету», – пояснил он.
Глава города добавил, что приезд в город может быть опасен. «Это также может быть опасно и для нашего города, и для них. Не рекомендуем приезжать в город детям на каникулы. Может ситуация по-всякому развиваться», – добавил Беглов.
Кроме того, теперь действует городская система видеонаблюдения Петербурга. Так, более 40 тысяч камер по всему городу будут отслеживать нарушителей режима карантина. Фотографии людей, прибывших из других стран, будут помещены в специальную базу данных. А также контролироваться будет автотранспорт граждан, которые должны находиться в изоляции. Благодаря системе слежения на дорогах за несколько минут можно установить перемещение автомобиля.
«Уверен, петербуржцы отнесутся с пониманием к вводимым мерам безопасности. В сложившейся ситуации пандемии мы должны принять все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Эти меры жесткие, но необходимые. От их соблюдения зависит жизнь и здоровье всех», – отметил губернатор.
Добавим, что более девяти тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус. По состоянию на 21 марта, в поликлиники для сдачи анализов пришло 3647 человек, всего проведено тестов 9387. Согласно официальной информации, в больнице Боткина находятся 340 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Планируется, что разработка завершится уже в третьем квартале 2020 года — у доклиническим исследованиям на животных приступят уже этой осенью. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
По состоянию на 20 марта, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 253. Таким образом за сутки — 54 новых зараженных. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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