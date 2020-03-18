«Ночлежка» приостановила работу части проектов из-за распространения коронавируса

Несмотря на приостановку работы части проектов, продолжают работать пункту обогрева, ночной приют и ночной автобус — так как на улицах Петербурга продолжают оставаться десятки тысяч бездомных людей, которым необходима помощь. Также получить консультацию можно по телефону — специалисты по социальной работе и юристы «Ночлежки» продолжат консультировать удаленно. Позвонить можно по номеру +7 (812) 407 30 90 в любой будний день, кроме четверга — с 10:00 до 17:00. Перерыв с 14:00 до 15:00.

«Мы приняли решение приостановить работу части проектов «Ночлежки» из соображений безопасности. Всех вас, друзья, призываем не волноваться и позаботиться о близких. Делать это можно без непосредственного контакта: достаточно позвонить родным и друзьям. Так всем нам будет гораздо легче переждать опасность», — отмечают в организации.