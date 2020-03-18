С 17 марта работа части проектов благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, приостановлена «из соображений безопасности». Закрыты Консультационная служба, Культурная прачечная, Пункт выдачи, Душевая и группы поддержки.
«Ночлежка» приостановила работу части проектов из-за распространения коронавируса
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Раздача еды на стоянке Ночного автобуса. Фото: Диана Миндубаева для "Ночлежки"
Несмотря на приостановку работы части проектов, продолжают работать пункту обогрева, ночной приют и ночной автобус — так как на улицах Петербурга продолжают оставаться десятки тысяч бездомных людей, которым необходима помощь. Также получить консультацию можно по телефону — специалисты по социальной работе и юристы «Ночлежки» продолжат консультировать удаленно. Позвонить можно по номеру +7 (812) 407 30 90 в любой будний день, кроме четверга — с 10:00 до 17:00. Перерыв с 14:00 до 15:00.
«Мы приняли решение приостановить работу части проектов «Ночлежки» из соображений безопасности. Всех вас, друзья, призываем не волноваться и позаботиться о близких. Делать это можно без непосредственного контакта: достаточно позвонить родным и друзьям. Так всем нам будет гораздо легче переждать опасность», — отмечают в организации.
Напомним, первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе, а спустя две недели — второй пункт обогрева на Васильевском острове. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе.
Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми.
По состоянию на 17:00 17 марта, число случаев случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 114 — 10 из них произошли уже на территории РФ. В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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