Двое заболевших коронавирусом в Петербурге выздоровели и готовы к выписке

На сегодняшний день в Петербурге было выявлено 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. С 16 марта в городе также действует запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек. Как сообщили в оперативном штабе города по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, выписать двух выздоровевших пациентов планируют уже сегодня, 16 марта. Они первые по городу, кто излечился от Covid-19.

5 марта был подтвержден случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у гражданина Итальянской Республики. Заболевший — итальянский студент Рикардо из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля. После госпитализации итальянского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения, а сам университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой. Для запертых на карантине в общежитии студентов выступила группа IOWA.

Александринский театр запустил онлайн-трансляции своих спектаклей. Бесплатный доступ к собственному контенту также открыли онлайн-кинотеатры Premier, Okko и MORETV.

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.