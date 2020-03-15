В Фонде друзей балтийской нерпы сообщили о спасении двух детёнышей нерпы. Первого из них нашли в песке на пляже около поселка Ушаково. На место выехали спасатели берегового поста МЧС, перевезли нерпу на ближайшую станцию ПСС Петербурга, откуда ее забрали сотрудники Центра. Вес животного — 4,5 килограмма, у него еще есть свежая пуповина.
Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о спасении двух детенышей нерпы — в Сестрорецке и поселке Ушаково
Вторую нерпу заметили люди, прогуливавшиеся по берегу канала у стоянки катеров на мысе Дубковский в Сестрорецке. Она весит чуть больше пяти килограмм и не смогла бы выжить самостоятельно, отмечают специалисты.Пока сотрудники поисково—спасательной службы Петербурга двигались к месту обнаружения животного, нерпа испугалась и слезла в воду. По словам зоозащитников, они знали, что в таком состоянии животное далеко уплыть не может. Они попросили людей пройти по берегу и попытаться найти «бедолагу».
В итоге детеныша обнаружили на прибрежном битом льду, где его и подобрали. Специалисты успели оказать нерпе необходимую помощь, и сейчас ее состояние можно назвать нормальным.
Спасатели также призвали быть внимательными на побережье Финского залива, особенно вблизи последнего ледового массива в Курортном районе. Скорее всего, большинство нерп сейчас будет стараться рожать именно там.
Ранее в Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о новой подопечной, которая оказалась моложе даже нерпенка Ксении – ей всего один или два дня от роду, а на пузе есть свежая пуповина. Весит она 4 килограмма, как и Крошик, когда он только появился в фонде. Однако сотрудники отмечают: эта малышка имеет выраженный характер и ведет себя иначе, чем Крошик в первые дни.
6 февраля у Фонда друзей балтийской нерпы появился первый подопечный 2020 года — нерпенок Ксения. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она. Уже 11 февраля биологи сообщили, что, «в целом, тьфу-тьфу, состояние ее стабильное» — кроха пьет через трубочку и даже сосет кусочек рыбки вместо соски. Однако малышке не стать спутницей жизни главной ластоногой звезды Петербурге Крошика. Оказалось, что они разных подвидов.
Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы продолжают выхаживать малышку Ксению, которую спасли в начале февраля в Стрельне. Крошка чувствует себя хорошо, уже ест рыбку самостоятельно и начинает привыкать к холодной воде. Посмотрите, как она учится плавать!
Ранее Крошик на своем личном примере показал, что произойдет, если ослушаться рекомендаций МЧС и выйти на тонкий лед. И лучше за ним не повторять!
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