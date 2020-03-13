По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу ночью, 14 марта, в Петербурге ожидается небольшой снег, тогда как столбик термометра опустится до отметки в -5 градусов. Днем в городе также сохранится минусовая температура — от 0 до -2.

В воскресенье, 15 марта, в Петербурге преимущественно без осадков. Ночью в городе от 7 до 9 градусов ниже нуля, днем — от 0 до 2 градусов со знаком «плюс». Потеплеет только к началу рабочей недели. В понедельник, 16 марта, ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в дневной дождь. Воздух прогреется до +5 градусов.

Напомним, в течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше! Такие данные привела ведущий синоптик отдела отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00, а ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.