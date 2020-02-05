Вот и первый «отрицательный» погодный рекорд: минувшая ночь стала самой холодной за всю зиму-2020 в Петербурге. В ночное время с 4 на 5 февраля температура воздуха в городе понизилась до отметки в -8,9 градусов — за прошедшие два месяца таких морозов еще не было.
Ночь на 5 февраля стала самой холодной за всю зиму в Петербурге
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«Постоянно бьем рекорды с положительной температурой. И вот информационный повод с отрицательным знаком. Последняя самая холодная ночь была с 23 на 24 ноября 2019 года, когда температура понизилась всего лишь до -6,6 градуса», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Наступившие морозы не мешают просыпаться весенним представителям флоры. Так, 4 февраля в Елагином парке заметили распустившуюся форзию — реннецветущий кустарник, который до появления листьев густо усеян желтыми цветами. Расцветает форзия в марте-апреле, а иногда — и в начале мая.
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Фото: сообщество "Грибы и Грибники СПб"
Напомним, синоптики погодного центра «Фобос» рассказали, что ждет жителей Европейской части России в феврале. «Зима начнет оправдывать свое название» — в ночное время в Петербурге ожидается до 21 градуса ниже нуля! А пока холода только готовятся наступать: январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году.
Посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход. Осколки так и не сформировавшегося ледяного покрова начали движение — от Смольного собора до Исаакиевского.
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