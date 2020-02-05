Ночь на 5 февраля стала самой холодной за всю зиму в Петербурге

«Постоянно бьем рекорды с положительной температурой. И вот информационный повод с отрицательным знаком. Последняя самая холодная ночь была с 23 на 24 ноября 2019 года, когда температура понизилась всего лишь до -6,6 градуса», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Наступившие морозы не мешают просыпаться весенним представителям флоры. Так, 4 февраля в Елагином парке заметили распустившуюся форзию — реннецветущий кустарник, который до появления листьев густо усеян желтыми цветами. Расцветает форзия в марте-апреле, а иногда — и в начале мая.