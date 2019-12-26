За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Набухшие почки были замечены на улице Белышева в Невском районе. Несмотря на то, что в новогоднюю ночь синоптики обещали легкий «минус», горожане уверены: «скоро бабочки полетят».
Фото дня: в Невском районе Петербурга распустилась верба
Петербуржцы поют ироничные оды аномально теплой погоде декабря. «У школы верба распустилась, и Дева в белом в пляс пустилась. Пришла чудесная весна. Медведь совсем не знает сна. В берлогу все не может лечь. Струится дождь с главы и плеч. Планета в сереньких тонах, а Девы в беленьких штанах. Приходит тихо Новый Год», — пишут они.
Напомним, ранее синоптики предрекали теплую погоду на Новый год. Морозов может и не быть — в преддверии праздника температура не опустится ниже +2…+4 градусов, бой курантов также прозвучит в городе под уверенный «плюс». Несмотря на прогнозы, главный синоптик Петербурга Александр Колесов ожидает наступление снежной зимы к концу декабря. Осадки могут прийти в город уже со следующей недели — однако в виде мокрого снега и при «плюсовой» температуре.
1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже новогоднее оформление появилось на Большой Конюшенной улице и Дворцовой площади. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель.
В преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году. В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар. «Новая Голландия» объявила программу на новогодние праздники, «Ночлежка» запустила акцию по сбору новогодних подарков для бездомных. А главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести праздники.
Уже на следующей неделе в «Севкабель Порту» откроют «Каток у моря». Уже четвертый сезон катания на коньках открыла «Новая Голландия». Площадка как и прежде расположена на месте газона перед главной сценой, но с большими возможностями приятно провести время — с обогреваемой зоной, трдельниками и ухой от «Кококо» (да-да!). А еще катки появились у Лахта Центра, на Елагином острове и совсем скоро — у «Планетария №1».
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