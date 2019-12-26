Фото дня: в Невском районе Петербурга распустилась верба

Петербуржцы поют ироничные оды аномально теплой погоде декабря. «У школы верба распустилась, и Дева в белом в пляс пустилась. Пришла чудесная весна. Медведь совсем не знает сна. В берлогу все не может лечь. Струится дождь с главы и плеч. Планета в сереньких тонах, а Девы в беленьких штанах. Приходит тихо Новый Год», — пишут они.

Напомним, ранее синоптики предрекали теплую погоду на Новый год. Морозов может и не быть — в преддверии праздника температура не опустится ниже +2…+4 градусов, бой курантов также прозвучит в городе под уверенный «плюс». Несмотря на прогнозы, главный синоптик Петербурга Александр Колесов ожидает наступление снежной зимы к концу декабря. Осадки могут прийти в город уже со следующей недели — однако в виде мокрого снега и при «плюсовой» температуре.