14 декабря в пространстве Artplay на Красногвардейской площади, 3E стартует завершающая часть культурологического марафона «Все грани Гранина». Мероприятие, приуроченное к 100-летию со Дня рождения писателя, уже посетили более 10 тысяч человек в пяти регионах России.
В Петербурге пройдет культурологический марафон «Все грани Гранина»
В рамках петербургской части будет представлена выставка материалов о жизни и творчестве Даниила Гранина. В числе экспонатов — впервые собранная специалистами Российской государственной библиотеки библиография произведений писателя, изданных на русском и иностранных языках. Гости марафона также смогут прочитать отрывки из «Блокадной книги» Даниила Гранина на камеру и принять участие в создании видеокниги, которая будет опубликована на сайте, посвященном 100-летию со Дня рождения писателя.
Ежедневно в рамках марафона «Все грани Гранина» в Петербурге будут проходить открытые лекции и мастер-классы, в рамках которого расскажут о саморазвитии, выборе профессии и образовании. 14 декабря HR-директор ресторана «Кококо» Лида Лебедева расскажет о том, как управлять человеческими ресурсами и находить таланты. 15 декабря основатель пространства Coco Studio Матильда Петухова поделится личным опытом о том, как открыть коворкинг.
16 декабря создатель арт-студии «Рисуем вместе» Веро расскажет о том, как найти свой стиль, и что значит свобода в творчестве. 17 декабря с завершающей лекцией выступит куратор марафона «Все грани Гранина» Евгения Вовченко — и расскажет об особенностях культурных событиях, их организации, а также том, кому стоит идти в данную сферу, а кому нет.
В рамках культурологического марафона «Все грани Гранина» также будет работать кинозона, в которой покажут фильмы из собрания Госфильмофонда. А на сеансах марафона можно увидеть 8 из 12 фильмов, снятых по сценариям Даниила Гранина. Марафон пройдет с 14 по 17 декабря в пространстве Artplay на Красногвардейской площади, 3E, первый этаж. Вход на все мероприятия свободный.
Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Основная тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-технического творчества, борьба между ищущими, принципиальными учёными и бюрократами. Лауреат госпремии СССР, герой социалистического труда, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, а также сотрудник редколлегии популярной в СССР Роман-газеты.
Напомним, в декабре прошлого года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. 9 февраля на Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год. А в конце ноября на Дальневосточном проспекте официально открыли памятник.
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