В Петербурге пройдет культурологический марафон «Все грани Гранина»

В рамках петербургской части будет представлена выставка материалов о жизни и творчестве Даниила Гранина. В числе экспонатов — впервые собранная специалистами Российской государственной библиотеки библиография произведений писателя, изданных на русском и иностранных языках. Гости марафона также смогут прочитать отрывки из «Блокадной книги» Даниила Гранина на камеру и принять участие в создании видеокниги, которая будет опубликована на сайте, посвященном 100-летию со Дня рождения писателя.

Ежедневно в рамках марафона «Все грани Гранина» в Петербурге будут проходить открытые лекции и мастер-классы, в рамках которого расскажут о саморазвитии, выборе профессии и образовании. 14 декабря HR-директор ресторана «Кококо» Лида Лебедева расскажет о том, как управлять человеческими ресурсами и находить таланты. 15 декабря основатель пространства Coco Studio Матильда Петухова поделится личным опытом о том, как открыть коворкинг.

16 декабря создатель арт-студии «Рисуем вместе» Веро расскажет о том, как найти свой стиль, и что значит свобода в творчестве. 17 декабря с завершающей лекцией выступит куратор марафона «Все грани Гранина» Евгения Вовченко — и расскажет об особенностях культурных событиях, их организации, а также том, кому стоит идти в данную сферу, а кому нет.